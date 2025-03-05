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Ушаков анонсировал визит Путина в Индию

Ушаков заявил, что Путин обязательно в этом году совершит визит в Индию
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин Путин обязательно в текущем году совершит визит в Индию. Об этом сообщил РИА Новости помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Пока трудно сказать. У нас приглашение поступило, но о конкретных сроках, насколько мне известно, стороны еще не приступили договариваться. Но это будет визит в этом году обязательно», — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос о том, когда российский лидер может посетить Индию.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди ранее пригласил Путина приехать в Индию в 2025 году.

26 января Путин назвал отношения РФ и Индии особо привилегированным стратегическим партнерством. Он заявил, что укрепление сотрудничества двух стран «отвечает коренным интересам наших дружественных народов».

В конце октября 2024 года состоялась встреча Путина и Моди. В ходе разговора индийский премьер заявил, что Нью-Дели выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказать любое содействие для завершения боевых действий. Моди подчеркнул, что регулярно находится в контакте с российским лидером по поводу ситуации.

Ранее Россия и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

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