Президент России Владимир Путин назвал отношения Российской Федерации и Индии особо привилегированным стратегическим партнерством. Об этом говорится в поздравлении российского главы государства президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди по случаю национального праздника — Дня Республики.

Путин отметил, что укрепление сотрудничества двух стран «отвечает коренным интересам наших дружественных народов».

«Уверен, что совместными усилиями мы будем последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах», — отмечается в поздравлении.

Российский лидер добавил, что сотрудничество России и Индии «идет в русле формирования справедливого многополярного миропорядка». Путин отметил, что 75 лет назад в силу вступила Конституция, которая заложила основы «для построения эффективных государственных институтов и демократического развития Индии».

«С тех пор страна добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях», — указал Путин.

Российский президент пожелал индийскому руководству «доброго здоровья и успехов», а гражданам Индии — «счастья и процветания».

До этого министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией.

Ране сообщалось, что Индия закупит у России РЛС «Воронеж» на $4 млрд.