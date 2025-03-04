Президент Белоруссии рассказал о причинах начала СВО

Лукашенко: начало СВО связано не только с экспансией НАТО

Решение России о начале специальной военной операции (СВО) связано не только с экспансией Североатлантического альянса на восток, но и с возникшими на Украине угрозами. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью, размещенном на странице американского блогера Марио Науфала в социальной сети X.

Белорусский лидер отметил, что выбор есть всегда и, возможно, у президента РФ Владимира Путина имелись альтернативы. Но, подчеркнул Лукашенко, дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а сколько в тех угрозах, которые появились на Украине.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Путин инициировал переговоры, чтобы договориться с Украиной по вопросам НАТО, демилитаризации, отсутствия притеснения русского языка и завершить конфликт.

3 марта сообщалось, что Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании на Украине. Он подчеркнул, что Россия никогда не согласится на размещение европейских военных на Украине.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина способна на самые безрассудные шаги в отношении Белоруссии.