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Лукашенко рассказал, с чем Россия никогда не согласится по Украине

Лукашенко: Россия не согласится на размещение европейских военных на Украине
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия никогда не согласится на размещение европейского миротворческого контингента на территории Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает агентство «БелТА».

«Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день», — отметил он.

Лукашенко напомнил, что ведущие страны Евросоюза, прежде всего Германия и Франция, занимают крайне агрессивную позицию по отношению к России на данный момент.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал.

Министр отметил, что подход, который навязывается европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать военный конфликт и пресекать любые попытки его успокоить.

Ранее в Кремле ответили на заявление Трампа о размещении миротворцев на Украине.

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