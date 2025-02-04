В МИД РФ заявили, что Украина способна на самые безрассудные шаги в отношении Белоруссии

МИД РФ: Киев способен на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Минска

Власти Украины способны пойти на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Белоруссии. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат отметил, что Москва внимательно следит за высказываниями украинских властей и активностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне с Белоруссией и знает о провокациях. Полищук подчеркнул, что на фоне успешного продвижения российской армии Киев способен предпринять в отношении Белоруссии самые циничные и безрассудные шаги.

30 января председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что на границе весь прошлый год продолжалось строительство украинских укреплений. Он также добавил, что в 2024 году зафиксирована 41 провокация со стороны Украины, включая 17 случаев нарушения воздушного пространства Белоруссии беспилотными летательными аппаратами.

28 января пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что Украина стянула к границе с республикой 15 тысяч солдат.

Ранее Лукашенко заявил о контактах Белоруссии с Украиной.