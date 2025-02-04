Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что Украина способна на самые безрассудные шаги в отношении Белоруссии

МИД РФ: Киев способен на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Минска
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Власти Украины способны пойти на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Белоруссии. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат отметил, что Москва внимательно следит за высказываниями украинских властей и активностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне с Белоруссией и знает о провокациях. Полищук подчеркнул, что на фоне успешного продвижения российской армии Киев способен предпринять в отношении Белоруссии самые циничные и безрассудные шаги.

30 января председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что на границе весь прошлый год продолжалось строительство украинских укреплений. Он также добавил, что в 2024 году зафиксирована 41 провокация со стороны Украины, включая 17 случаев нарушения воздушного пространства Белоруссии беспилотными летательными аппаратами.

28 января пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что Украина стянула к границе с республикой 15 тысяч солдат.

Ранее Лукашенко заявил о контактах Белоруссии с Украиной.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами