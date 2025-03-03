Лукашенко заявил, что с большой радостью помог бы в урегулировании на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что с огромным удовольствием мог бы помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Беседу с белорусским лидером журналист опубликовал в X.

Лукашенко заявил, что конфликт нужно остановить.

«Мы должны убедиться в том, что в первую очередь будет прекращен огонь... Мы должны остановить этот конфликт», — заявил президент.

Он отметил, что вопрос окончания украинского конфликта стал первоочередным только благодаря администрации президента США Дональда Трампа.

3 марта в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин принял во внимание ссору между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Там подчеркнули, что вся российская сторона еще раз убедилась в правоте российского лидера, который говорил о нежелании Киева начинать мирные переговоры.

В феврале Путин заявлял, что украинский президент уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста.

Ранее в Британии заявили, Лондон требует от Зеленского возобновить переговоры с США.