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Украине предрекли «катастрофические последствия» после остановки военной помощи США

CNN: Украину ждут катастрофические последствия после прекращения помощи США
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина может столкнуться с катастрофическими последствиями после прекращения военной помощи со стороны США. Об этом заявил CNN высокопоставленный американский чиновник.

«Последствия будут серьезными. Я бы назвал их катастрофическими», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, Украина почувствует негативный эффект от остановки военной помощи через два-четыре месяца. Это приведет к тому, что украинская армия продолжит отступать и терять позиции, что в конечном итоге вынудит Киев подписать невыгодное для него мирное соглашение.

4 марта военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что без военной помощи США Украина может потерять Николаев, Одессу, Харьков и Сумы. Он добавил, что «весна покажет», каким образом будут развиваться события.

Во вторник Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Ожидается, что США не будет помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с РФ. А до тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки, в том числе и оружия.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал, чем отличается российская армия от украинской.

Ранее в США допустили возобновление военной помощи Украине при одном условии.

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