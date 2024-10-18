Путин рассказал, чем отличаются украинская и российская армии

Российская армия, в отличие от украинской, ведет боевые действия самостоятельно и сама разрабатывает оружие. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал во время осмотра выставки образцов вооружений и техники в Национальном центре управления обороной, пишет РИА Новости.

Он акцентировал внимание на том, что Украина не использует высокотехнологичное оружие без поддержки НАТО. Путин подчеркнул, что российские Вооруженные силы сами ведут бой, создают необходимые вооружения и разрабатывают ПО, что и отличает их от Вооруженных сил Украины.

18 октября Путин встретился с главами ключевых СМИ стран — участниц БРИКС. Мероприятие проходит в преддверии саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, предстоящий саммит станет первым, в котором поучаствуют новые члены сообщества — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В ходе мероприятия президент пообещал, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине. Он добавил, что РФ отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву подобное вооружение, поскольку скрыть такое сложно.

Ранее Путин заявил, что Украина не считает возможным вести переговоры.