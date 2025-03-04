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В России раскрыли, какие города может потерять Украина после остановки помощи от США

Капитан Дандыкин: после остановки помощи от США Украина потеряет Харьков и Одессу
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

После приостановки военной помощи Украине со стороны США республика может потерять Николаев, Одессу, Харьков и Сумы. Об этом в беседе с News.ru заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Вопрос стоит об исконно русских городах — это Николаев, Одесса, Харьков, может быть, коснется и Сумы, откуда беда пришла на Курскую землю», — сказал Дандыкин.

Он подчеркнул, что «весна покажет», каким образом будут развиваться события после приостановки помощи Киеву.

После встречи президентов Украины и США Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Киеву. Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее Зеленский назвал первый этап к завершению конфликта на Украине.

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