Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский советовался со Стармером перед комментарием по встрече с Трампом

Sky News: Зеленский созвонился со Стармером перед извинениями перед Трампом
close
Benjamin Cremel/Pool/AP

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед тем, как попытаться извиниться после конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя британского премьера.

«По словам представителя британского премьера, Кир Стармер и Владимир Зеленский сегодня снова общались по телефону перед тем, как украинский президент заявил, что «пришло время все исправить» в отношениях с США», — сообщает телеканал.

Содержание телефонного разговора при этом остается неизвестным, отмечает канал.

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме. Украинский президент подчеркнул свою готовность сотрудничать под «сильным руководством президента Трампа» для достижения мира.

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на ссору американского и украинского лидеров. По словам Пескова, Путин принял во внимание этот инцидент.

Ранее в России раскрыли, какие города может потерять Украина после остановки помощи от США.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами