Зеленский советовался со Стармером перед комментарием по встрече с Трампом

Sky News: Зеленский созвонился со Стармером перед извинениями перед Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед тем, как попытаться извиниться после конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя британского премьера.

«По словам представителя британского премьера, Кир Стармер и Владимир Зеленский сегодня снова общались по телефону перед тем, как украинский президент заявил, что «пришло время все исправить» в отношениях с США», — сообщает телеканал.

Содержание телефонного разговора при этом остается неизвестным, отмечает канал.

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме. Украинский президент подчеркнул свою готовность сотрудничать под «сильным руководством президента Трампа» для достижения мира.

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на ссору американского и украинского лидеров. По словам Пескова, Путин принял во внимание этот инцидент.

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