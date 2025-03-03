В Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским

Президент России Владимир Путин принял во внимание произошедшее между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Он принял во внимание произошедшее. Еще раз вся российская сторона убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание Киева поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне», — сказал он журналистам.

28 февраля американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

В феврале Путин заявлял, что украинский президент уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста.

Ранее Зеленский назвал условие для повторной встречи с Трампом.