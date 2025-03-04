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Литовское издательство ввело санкции против Вэнса

Издательство в Литве изъяло из продажи книги Вэнса из-за позиции США по Украине
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Matthias Schrader/AP

Литовское издательство Sofoklis изъяло из продажи выпущенную им книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса» из-за приостановки предоставления военной помощи США Украине. Об этом издательство сообщило на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После приостановки администрацией президента США помощи Украине издательство Sofoklis изымает из продажи книгу Дж. Д. Вэнса «Элегия Хиллбилли» до тех пор, пока не изменится внешняя политика США в отношении Украины», — говорится в сообщении.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Американский президент выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

Ранее в ГД прокомментировали решение США о приостановке помощи Украине.

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