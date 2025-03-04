В Кремле оценили возможный эффект от приостановки военной помощи Украине со стороны США

Украина потеряет большую часть боеприпасов, техники и разведывательных данных, если поставки со стороны Вашингтона будут приостановлены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Основная часть всех поставок так называемой военной продукции поступает именно из США. Все разведывательные данные, включая спутниковую разведку и прочее, также в основном поступают от США. Если это действительно так, и если эти поставки будут приостановлены или прекращены, то киевский режим потеряет значительную часть боеприпасов, техники и разведывательной информации», — заявил Песков.

4 марта зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что его приятно удивило решение Соединенных Штатов приостановить военную помощь Украине.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии предрекли отставку Зеленского и ряда европейских лидеров.