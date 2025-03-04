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В Грузии назвали самого большого врага Украины

Грузинский депутат Заркуа назвал Прибалтику самым большим врагом Украины
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РИА Новости

Прибалтика является самым большим врагом Украины. Об этом заявил депутат парламента кавказской республики Ираклий Заркуа, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Они (Латвия, Литва и Эстония — прим. ред.) подстрекают украинцев: «Идите, воюйте до последнего украинца, чтобы измотать Россию»», — сказал грузинский парламентарий.

По словам Заркуа, страны Прибалтики не хотят бороться вместе с Украиной, «как соседи», поскольку «защищают только свои собственные интересы и им все равно, что будет с Украиной».

Депутат отметил, что у прибалтийских государств точно такое же отношение к Грузии. Они неоднократно требовали от грузинских властей ввести санкции против России и открыть второй фронт, напомнил Заркуа.

В начале декабря глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Латвия, Литва и Эстония договорились о введении персональных санкций в отношении организаторов подавления «справедливых протестов» в Грузии. По его словам, в странах Прибалтики не ожидают «противников демократии и нарушителей прав человека».

Позже в правительстве Грузии отреагировали на санкции, заявив, что Таллин и Вильнюс действуют не в интересах собственных народов, а «по указаниям администрации иностранного государства». Там отметили, что «несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии не смогли избавиться от советского менталитета».

Ранее премьер Грузии заявил об отсутствии суверенитета у Литвы и Эстонии.

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