Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белый дом раскрыл темы выступления Трампа перед конгрессом

Белый дом: Трамп заявит конгрессу о планах завершить конфликт на Украине
close
Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен заявить конгрессу о планах по окончанию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой», — сказала представитель Белого дома.

Левитт добавила, что Трамп также планирует заявить о необходимости дополнительного финансирования для укрепления защиты границы США.

4 марта Трамп впервые за свой второй президентский срок обратится с речью к обеим палатам конгресса США. Это станет пятым его выступлением перед парламентом.

Портал Axios сообщал, что законодатели-демократы обсуждают несколько вариантов протеста против выступления Трампа в конгрессе. Журналисты отметили, что подобными мерами они хотят «выразить негодование» политикой республиканской администрации. Недовольство, в том числе, вызывает позиция главы Белого дома по Украине, отметили авторы.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. 19 февраля российский лидер заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем». По его словам, нужно добиться того, чтобы команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения.

Ранее пять экс-министров обороны США выступили с критикой Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами