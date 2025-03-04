Белый дом раскрыл темы выступления Трампа перед конгрессом

Президент США Дональд Трамп намерен заявить конгрессу о планах по окончанию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой», — сказала представитель Белого дома.

Левитт добавила, что Трамп также планирует заявить о необходимости дополнительного финансирования для укрепления защиты границы США.

4 марта Трамп впервые за свой второй президентский срок обратится с речью к обеим палатам конгресса США. Это станет пятым его выступлением перед парламентом.

Портал Axios сообщал, что законодатели-демократы обсуждают несколько вариантов протеста против выступления Трампа в конгрессе. Журналисты отметили, что подобными мерами они хотят «выразить негодование» политикой республиканской администрации. Недовольство, в том числе, вызывает позиция главы Белого дома по Украине, отметили авторы.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. 19 февраля российский лидер заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем». По его словам, нужно добиться того, чтобы команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения.

Ранее пять экс-министров обороны США выступили с критикой Трампа.