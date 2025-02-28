Пять экс-министров обороны США выступили с критикой Трампа

WP: пять экс-министров обороны США раскритиковали Трампа за увольнение генералов

Пятеро бывших министров обороны США раскритиковали президента Дональда Трампа за кадровые перестановки в Пентагоне. Они направили в американский Конгресс соответствующее письмо, текст которого оказался в распоряжении газеты The Washington Post.

Подписи под обращением поставили Ллойд Остин (глава Пентагона в 2021-2025 годах), Джеймс Мэттис (2017-2019), Чак Хейгел (2013-2015), Леон Панетта (2011-2013) и Уильям Перри (1994-1997). Они выразили «глубокую обеспокоенность» увольнениями генералов армии США.

«Мы обращаемся к Конгрессу с призывом привлечь господина Трампа к ответственности за эти безрассудные действия и в полной мере выполнить возложенные на него Конституцией обязанности по надзору», — отмечается в письме.

Экс-министры призвали организовать слушания в обеих палатах Конгресса, чтобы оценить последствия кадровых перестановок в оборонном ведомстве для национальной безопасности США.

Авторы письма отметили, что действия Трампа подрывают Вооруженные силы США и ослабляют обороноспособность страны.

По их мнению, Трамп пытается превратить армию в инструмент партийной политики и использовать увольнения генералов для «снятия правовых ограничений власти президента».

В феврале в США отправили в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генерала Чарльза Брауна и начальницу штаба ВМС Лизу Франкетти, которая была первой женщиной-офицером, ставшей начальником военно-морских операций.

Ранее в Белом доме анонсировали «встряску» Пентагона.