В Тегеране отказались наблюдать, как США унизят лидера Ирана по примеру Зеленского

Народ Ирана не готов наблюдать унижение своего лидера со стороны США по примеру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель правительства республики Фатеме Мохаджерани, передает агентство ISNA.
«Переговоры — акт доброй воли, их нельзя навязать. «Максимальное давление» [на Иран] раньше уже было опробовано. Хотя это давление доставило нам неприятности, мы не готовы стать свидетелями того унижения, свидетелем которого по отношению к своему президенту стал украинский народ», — сказала представитель правительства.
Мохаджерани добавила, что Иран будет вести переговоры с США на условии взаимоуважения.
Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в необходимости проведения переговоров между США и Ираном. По его словам, российская сторона готова сделать все, что в ее силах, для достижения улучшения американо-иранских отношений.
28 февраля президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.
До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.
Ранее в Иране напомнили о ненадежности США и Европы.