«Не пошло на пользу ни одной из сторон». Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом в Белом доме

Зеленский не стал извиняться перед Трампом за перепалку в Белом доме

Владимир Зеленский в интервью Fox News рассказал о конфликте с Дональдом Трампом в Белом доме, перспективах соглашения по редкоземельным ископаемым, поддержке США и своем отношении к переговорам с Россией. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, но только на надежных условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, где обсудил перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, конфликт с Россией и перспективы отношений с Вашингтоном и Москвой.

О ссоре в Белом доме

Зеленский прокомментировал перепалку, произошедшую в Овальном кабинете во время его встречи с Трампом.

«Не думаю, что мы сделали что-то плохое», — сказал Зеленский. «Но здесь были очень чувствительные вещи, и я хочу, чтобы наши партнеры понимали это правильно», — добавил президент Украины. По его словам, спор не должен был происходить перед камерами, и ситуация «не пошла на пользу ни одной из сторон».

В то же время Зеленский уверен, что отношения с Трампом можно исправить, поскольку США являются важным партнером Украины.

Он не стал утверждать, что конфронтация с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом была заранее спланирована американской стороной: «Это была просто действительно сложная ситуация».

Ведущий Брет Байер спросил Зеленского, считает ли он нужным извиниться перед Трампом. Прямого ответа украинский лидер не дал, но категорически отверг возможность немедленного возвращения в Белый дом для возобновления переговоров. Ранее Трамп заявлял, что Зеленский якобы хотел вернуться в Белый дом, но президент США счел это невозможным.

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О сделке по полезным ископаемым

Зеленский прокомментировал перспективы подписания соглашения между Украиной и США по редкоземельным элементам, для чего он и приехал в Вашингтон. По его словам, документ готовился несколько недель, и он считает, что страны должны его подписать:

«США очень хотят заключить эту сделку. Мы не против сделки. Она готовилась несколько недель, я думаю, что страны должны ее подписать. Это могут сделать министры, надо обсудить следующие шаги».

О поддержке США

Зеленский выразил признательность американцам за помощь, подчеркнув, что именно благодаря ей Украина смогла выжить в течение трех лет.

«Мы очень благодарны американцам за поддержку. Я всегда был очень благодарен за помощь все эти три года, это дало нам выжить. Но мы должны быть честны, мы должны говорить прямо», — заявил он.

При этом Зеленский отметил, что Украина хочет добиться долгосрочного мира, а не просто прекращения огня, которое, по его словам, Россия неоднократно нарушала.

«Мир — это не просто отсутствие войны», — процитировал он 40-го президента США Рональда Рейгана. Зеленский добавил, что за последние десять лет Владимир Путин 25 раз прерывал договоренности о прекращении огня.

О российско-украинском конфликте

Зеленский подчеркнул, что не может изменить отношение украинцев к россиянам:

«Я не могу изменить наше отношение к россиянам. И я не хочу. Они убийцы для нас».

При этом он отметил, что это не означает отказ от идеи мира. «Мы хотим, чтобы признавали реальную картину», — добавил он.

Отвечая на слова Трампа о том, что Украина хочет «воевать и воевать», Зеленский заявил, что прибыл в США для заключения соглашения по ископаемым, которое может стать шагом к миру. Однако, по его мнению, мир должен быть надежным и опираться на прочные защитные механизмы, даже если речь не идет о вступлении в НАТО.

«Трамп хочет быть посредником и посадить нас за стол переговоров. Но я буду честен — я хочу, чтобы он был больше на нашей стороне. Война не началась где-то между нашими странами. Война началась, когда Россия принесла ее в нашу страну, они не уважали нашу территориальную целостность», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что Трамп говорит о «мире через силу» и хочет видеть поддержку американцев. «Важно понимать, что война началась, когда Россия вторглась в нашу страну. Конечно, все украинцы хотят, чтобы США были на нашей стороне», — добавил он.

close Brian Snyder/Reuters

О своей отставке

Комментируя слова сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о том, что Зеленский должен уйти в отставку или изменить свой подход, украинский лидер ответил, что решение о смене власти может принять только народ Украины. Он добавил, что если США поддержат вступление Украины в НАТО, это решит многие вопросы.

«Американцы выбирают своего президента, европейцы выбирают своих лидеров, и главу Украины должны выбирать только жители страны», — подчеркнул Зеленский.

О перспективах сотрудничества

По мнению Зеленского, отношения между Украиной и США можно восстановить: «Потому что это не отношения двух президентов, это исторические отношения двух народов. Ваши люди помогают спасать наших людей, и я очень за это благодарен».

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина продолжать военные действия без поддержки США, Зеленский признал, что без нее будет сложно, но подчеркнул, что Киев не намерен отказываться от своих ценностей.

«Русские пришли в наши дома, все видели на видео, что они делали. Они убили множество людей. Просто забыть это? Просто согласиться, что Путин классный парень? Это без нас. Конечно, этого никто не забудет, но мы хотим, чтобы это не повторилось. Поэтому нам нужны гарантии безопасности», — заявил Зеленский.