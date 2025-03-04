Зеленского призвали извиниться после приостановки военной помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский должен вернуться в Белый дом и извиниться перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х, комментируя приостановку помощи Киеву.

По мнению Боуза, украинский лидер должен «‎приползти»‎ к Трампу.

До этого сообщалось, что на Украине хотят провести аудит поставок военного вооружения на фоне отказа от помощи со стороны США. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул важность проверки того, что есть у украинской армии: что необходимо попросить у европейских партнеров, что надо заменить.

4 марта в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи Киеву. Такое решение было принято после напряженной встречи президента Украины с американским лидером в Овальном кабинете, которая закончилась тем, что украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

В начале этого года президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к американскому лидеру. Он заявил, что их отношения всегда носили деловой и прагматичный характер. Путин не исключил, что если бы Трамп был избран президентом США в 2020 году, то конфликт на Украине можно было бы избежать.

В январе Дональд Трамп отметил, что президент Украины не должен был допускать конфликт с Россией.

Ранее Песков ответил на заявления США об остановке военной помощи Украине.