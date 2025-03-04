Песков ответил на заявления США об остановке военной помощи Украине

Отказ США от поставок оружия на Украину станет лучшим вкладом в урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Представитель Кремля напомнил слова российского лидера Владимира Путина, который не раз говорил, что в случае прекращения поставок оружия из США боевые действия на Украине могут завершиться в течение недели. Песков подчеркнул, что несмотря на заявления некоторых европейских стран о продолжении помощи Киеву, главным поставщиком оружия, боеприпасов и техники были США.

«Посмотрим, сейчас очень много разрозненной информации, она идет со ссылкой на источники... До сих пор США были основным поставщиком этой войны. Если США приостановит поставки, это будет наилучший вклад в дело», — отметил Песков.

После встречи президентов Украины и США Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Киеву. Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что США не будет помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. Отмечается, что Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, в том числе оружия.

Ранее Путин рассказал, чем отличаются украинская и российская армии.