На Украине проведут аудит поставок оружия после прекращения помощи от США

На Украине хотят провести аудит поставок вооружений на фоне отказа от помощи со стороны США. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«По поставкам оружия… Во-первых, необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать. <...> Во-вторых, необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров, прежде всего, аналогов. Тем более, что программы замещения уже работают», — написал Подоляк.

Он также подчеркнул, что важно провести аудит того, что есть у украинской армии: что необходимо попросить у европейских партнеров, что надо заменить. При этом он рассчитывает на переговоры с американскими властями на тему возобновления помощи.

4 марта в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи Киеву. Такое решение было принято после напряженной встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Глава США выразил недовольство, что Зеленский не готов к мирным переговорам с Россией, а также то, что он проявил недостаточную благодарность за американскую помощь.

Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность мирно урегулировать конфликт. А пока Соединенные Штаты приостановили все поставки военной помощи, в том числе и оружия.

До этого президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к американскому лидеру. Он заявил, что их отношения всегда носили деловой и прагматичный характер. Путин не исключил, что если бы Трамп был избран президентом США в 2020 году, то конфликт на Украине можно было бы избежать.

Ранее Песков ответил на заявления США об остановке военной помощи Украине.