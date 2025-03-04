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Ле Пен осудила решение США остановить помощь Украине

Марин Ле Пен раскритиковала решение США приостановить помощь Украине
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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен раскритиковала решение Соединенных Штатов приостановить военную помощь Украине. Ее слова приводит Le Figaro.

«По моему мнению, грубость этого решения стоит осуждения. Это очень жестокий шаг в отношении украинских военных, патриотически защищающих свою страну», — сказала Ле Пен.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что не слишком удивлен остановке помощи Украине от Соединенных Штатов. В то же время бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс счел, что после соответствующих мер Вашингтон якобы становится на сторону российского лидера Владимира Путина.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции заявили, что решение США по помощи Украине отдалило мир.

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