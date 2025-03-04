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Во Франции заявили, что решение США по помощи Украине отдалило мир

Министр Хаддад: решение США остановить помощь Украине отдалило мир и укрепило РФ
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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр-делегат по вопросам Европы в правительстве Франции Бенжамен Хаддад заявил, что решение США остановить помощь Украине отдаляет мир и укрепляет позиции России. Его слова приводит BFM TV.

«По сути, если мы хотим мира, решение о прекращении поставок оружия Украине, оно укрепляет мир или отталкивает его? Отталкивает, потому что это лишь укрепит руку агрессора на земле, то есть Россию», — порассуждал он.

Необходимо оказывать давление на Россию, а не на Украину, как происходит последние несколько недель, считает Хаддад.

После встречи президентов Украины и США Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Киеву. Американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что США не будет помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. Отмечается, что Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, в том числе оружия.

Ранее на Западе рассказали, когда Украина «окажется в беде» без помощи США.

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