В Европе оценили остановку военной помощи Украине от США

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что не слишком удивлен остановке помощи Украине от Соединенных Штатов. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Для нас это очередное доказательство, что защита Европы от российского империализма — это ответственность прежде всего Европы, поэтому мы должны действовать соответственно», — написал Липавский.

Он подчеркнул, что Прага продолжит увеличивать свои расходы на оборону и будет работать над достижением устойчивого мира в Европе.

После встречи президентов Украины и США Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Киеву. Американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что США не будет помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. Отмечается, что Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, в том числе оружия.

Ранее Туск заявил, что противники суверенитета Украины способствуют «триумфу» Путина.