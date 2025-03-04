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В Британии посетовали, что США «встали на сторону Путина»

Экс-глава МО Шэппс: трагично видеть, как США переходят на сторону Путина
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Anna Gordon/Reuters

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс после приостановки помощи США Украине заявил, что Вашингтон якобы становится на сторону российского лидера Владимира Путина. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Трагично видеть, как Соединенные Штаты становятся на сторону… Путина. Это ослабляет позиции США в мире, это подрывает суверенитет Украины и придает уверенности агрессорам по всему миру», – считает Шэппс.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что не слишком удивлен остановке помощи Украине от Соединенных Штатов.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали, когда Украина «окажется в беде» без помощи США.

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