В Британии посетовали, что США «встали на сторону Путина»

Экс-глава МО Шэппс: трагично видеть, как США переходят на сторону Путина

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс после приостановки помощи США Украине заявил, что Вашингтон якобы становится на сторону российского лидера Владимира Путина. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Трагично видеть, как Соединенные Штаты становятся на сторону… Путина. Это ослабляет позиции США в мире, это подрывает суверенитет Украины и придает уверенности агрессорам по всему миру», – считает Шэппс.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что не слишком удивлен остановке помощи Украине от Соединенных Штатов.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали, когда Украина «окажется в беде» без помощи США.