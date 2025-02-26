Маск осудил задержание «пророссийского» кандидата в президенты Румынии

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х осудил задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. Эту ситуацию он назвал «полным бардаком».

«Они просто задержали человека, который набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак», — прокомментировал происходящее в Румынии Маск.

В пресс-службе Джеорджеску рассказали, что его машину остановили полицейские, как раз когда он направлялся подать документы для регистрации в качестве президента в рамках повторного проведения выборов. Политика доставили в прокуратуру Румынии на допрос.

26 февраля в Румынии выдали ордер на арест Кэлина Джорджеску. По данным агентства Mediafax, Джеорджеску подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной компании. В рамках расследования дела в среду утром в Румынии прошли обыски у людей из окружения политика.

Румынские СМИ называют Джеорджеску пророссийским деятелем. В первом туре выборов президента Румынии, который прошел в конце ноября прошлого года, он одержал победу, набрав 22,94% голосов. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал эти результаты якобы из-за «российского влияния».

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что предвыборная кампания независимого кандидата Джорджеску получала поддержку со стороны иностранного государства. Сам Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.

Ранее Кэлин Джорджеску обвинил власти страны в подрыве демократии.