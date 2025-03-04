Власти Украины заявили о готовности заключить с США сделку по ресурсам

Украина готова заключить с США сделку по редкоземельным металлам. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Рада».

По его словам, Киев «абсолютно твердо» настроен продолжать работу с Вашингтоном и надеется, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине.

«Мы ищем эти возможности кооперации, базирующейся на экономических процессах, в том числе и в соглашении о совместном создании инвестиционного фонда. На Украине мы готовы его подписывать», — сказал Шмыгаль.

Киев и Вашингтон должны были подписать соглашение по ресурсам 28 февраля во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Согласно опубликованному тексту документа, стороны намеревались создать инвестиционный фонд восстановления Украины с совместным управлением. Киев должен был вносить в него 50% доходов от будущей монетизации нефти, газа и минералов. Также страны договаривались «определить шаги для защиты взаимных инвестиций». Не реже одного раза в год внесенные денежные средства планировалось реинвестировать за вычетом понесенных расходов «в целях содействия безопасности, защите и процветанию Украины».

Однако переговоры в Вашингтоне закончились перепалкой: американский лидер Дональд Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры президента Украины попросили покинуть Белый дом. Пресс-конференция и подписание сделки по редкоземельным металлам были отменены.

3 марта в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин принял во внимание инцидент между Зеленским и Трампом в Белом доме.

Ранее сообщалось, что США не станут продолжать диалог о ресурсах до публичных извинений Зеленского.