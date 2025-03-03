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США не станут продолжать диалог о минералах до публичных извинений Зеленского

Fox News: диалог о ресурсах на Украине не состоится, пока Зеленский не извинится
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Evelyn Hockstein/Reuters

Соединенные Штаты не собираются продолжать диалог о совместной с Украиной разработке минералов, пока украинский президент Владимир Зеленский не принесет публичные извинения за скандал, который он устроил в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Высокопоставленный представитель администрации сообщил нам, что ничего в вопросе сделки не сдвинется с... точки, пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесет четкие публичные извинения за свое поведение в Овальном кабинете», — говорится в сообщении.

До этого Зеленский не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он извиняться за инцидент.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

3 марта в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин принял во внимание произошедшее между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее в Белом доме обвинили Зеленского в том, что он спровоцировал конфликт.

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