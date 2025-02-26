«Подпишем важное соглашение». Зеленский прилетит в США на заключение сделки по ресурсам

Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский 28 февраля прибудет в США, чтобы подписать соглашение по природным ресурсам. Он назвал сделку «очень важной», а ее подготовку — «потрясающей работой». В то же время источник Reuters в Белом доме утверждает, что финальной версии соглашения до сих пор нет, поэтому в Вашингтоне сомневаются в целесообразности визита. О чем не могут договориться Вашингтон и Киев — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в пятницу, 28 февраля, в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам, подтвердил американский лидер Дональд Трамп.

«Он прибудет в пятницу. Теперь это подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое будет очень важным», — заявил республиканец на первом заседании своего кабмина.

Трамп поблагодарил министра торговли США Говарда Латника и министра финансов США Скотта Бессента за «потрясающую работу» по подготовке документа.

Президент США подчеркнул, что новая сделка позволит Вашингтону вернуть средства, ранее переданные на поддержку Киева , а также получать дополнительные доходы в будущем. Он напомнил, что американцы уже передали Украине около $350 млрд, в то время как европейцы — «всего» $100 млрд, хотя Европа «находится гораздо ближе».

«Американские налогоплательщики не должны оплачивать больше, чем европейцы», — заключил Трамп.

Накануне газета Financial Times писала, что Зеленский может поехать в Вашингтон на церемонию подписания сделки уже в ближайшие недели. Агентство AFP в свою очередь называло более близкую и конкретную дату — 28 февраля.

Сам Зеленский тоже обозначал 28 февраля как «рабочую дату». «Визит нам предложили. Но я хочу получить [информацию], какой формат и когда. Офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — отметил он в беседе с журналистами, уточнив, что после Вашингтона может посетить Лондон.

А есть, что подписывать?

Соглашение по минеральным ресурсам между Украиной и США еще не готово, поэтому в администрации Трампа сомневаются в целесообразности визита украинского лидера в Вашингтон, передает Reuters.

«Я не вижу смысла в приглашении [Владимира Зеленского], если он говорит, что сделка еще не достигнута», — сообщил агентству представитель Белого дома на условиях анонимности.

Американский госсекретарь Марко Рубио также сообщил, что работа над сделкой все еще продолжается, финальный вариант соглашения еще не готов и не был согласован ни Украиной, ни США.

«Над соглашением работает министр финансов [CША Скотт] Бессент. Последняя информация, которую я получал, заключалась в том, что мы очень близки к тому, чтобы согласовать сделку», — отметил он.

Без долгов, но и без гарантий

На сегодняшней пресс-конференции в Киеве Зеленский заверил, что никогда не согласится подписать соглашение, если в него внесут признание Киевом долга за оказанную военную помощь.

«Я не пойду и на 10 центов возврата долга в этом соглашении. Иначе это прецедент», — сказал он, уточнив, что другие страны, помогавшие ВСУ, тоже смогут потребовать назад вложенные ресурсы.

«Главное для меня было, что мы не являемся должниками. Несмотря на то что звучит в медиа, в соглашении нет ни $500 млрд долга, ни $350, ни $100 млрд», — заверил политик.

В то же время в тексте соглашения с США нет пунктов о тех гарантиях безопасности, которые надеялся получить Киев, посетовал Зеленский. Тем не менее, в документ включили их упоминание.

«Нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть, пункт 10, кажется», — уточнил он, добавив, что сам еще не читал финальный вариант документа, но его одобрил кабмин.

Как пишут украинские СМИ, в последней версии соглашения прописано, что правительство США «поддерживают усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт утверждает, что соглашение с Киевом по ресурсам возместит США более $300 млрд, которые Вашингтон вложил в оборону Украины, и создаст «невероятное экономическое партнерство» между американцами и украинцами.

Создание фонда

Согласно опубликованному украинским изданием «Страна» тексту соглашения Киева и Вашингтона по полезным ископаемым, стороны создадут инвестиционный фонд восстановления Украины с совместным управлением. Киев обязуется вносить в него 50% доходов от будущей монетизации нефти, газа и минералов.

Кроме того, стороны сделки договариваются «определить шаги для защиты взаимных инвестиций». Не реже одного раза в год внесенные денежные средства будут реинвестироваться за вычетом понесенных расходов «в целях содействия безопасности, защите и процветанию Украины».

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Соглашение должны подписать глава Минфина США Скотт Бессент и первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Рабочие группы двух стран скоро начнут разработку документа, который будет регулировать деятельность фонда.