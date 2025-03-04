В Европе предположили, что Зеленского могут вынудить унижаться перед Трампом

В Европе считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется унижаться перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы восстановить с ним отношения после ссоры в Белом доме, поскольку обычных извинений будет недостаточно. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

3 марта Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине.

Лидеры стран Европы считают, что Трамп пытается оказать давление на Зеленского, чтобы тот извинился и подписал сделку по редкоземельным металлам. По словам источников Bloomberg, Великобритания и Франция в частном порядке призывают украинского лидера восстановить отношения с американским президентом.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне 28 февраля. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее вице-президент США выступил с жестким посланием Зеленскому.