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WSJ: США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине

WSJ: США заморозили финансирование новых поставок оружия Украине
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки остановили финансирование новых поставок оружия Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из американских арсеналов», — говорится в публикации.

По данным издания, эти шаги «ставят под угрозу» способность Киева вести борьбу с ВС России.

Финансирование было остановлено в последние недели на фоне заморозки администрацией иностранной помощи, добавила WSJ.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме писала, что президент США Дональд Трамп проведет встречу, на которой будет рассмотрен ряд мер в отношении Украины. По данным издания, на повестке дня возможная приостановка или прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных предыдущей американской администрацией.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин рассказал, чем отличаются украинская и российская армии.

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