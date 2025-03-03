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Песков заявил, что Зеленский не хочет мира на Украине

Песков: заявления Зеленского в Белом доме показали, что Киев не хочет мира
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме показали, что Киев не хочет мира и не готов к переговорам. Об этом пишет ТАСС.

Песков считает, что усилий одних только России и США недостаточно для урегулирования украинского конфликта.

«Киевский режим отказывается от урегулирования посредством переговоров», — подчеркнул Песков.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

24 февраля Путин заявил, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

Ранее в США заявили, что подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась.

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