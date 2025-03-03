Трамп готов возобновить переговоры с Зеленским, если тот свою изменит позицию

Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров по природным ресурсам с украинским лидером Владимиром Зеленским, но только лишь если тот изменит свою позицию. Об этом заявил советник Трампа Майк Уолтц в эфире Fox News.

Глава украинского государства должен извиниться за инцидент, произошедший на прошлых переговорах, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба», — сказал Уолтц.

До этого Уолтц заявлял, что Украина может пойти на территориальные уступки в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта.

28 февраля Зеленский поссорился на встрече с Трампом в Белом доме. Американский лидер обвинил собеседника в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране.

Ранее в Госдуме рассказали, как Европа превращает Зеленского в символ сопротивления США.