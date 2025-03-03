В Госдуме рассказали, как Европа превращает Зеленского в символ сопротивления США

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что страны Евросоюза и Великобритания решили слепить из Владимира Зеленского символ сопротивления администрации Соединенных Штатов. Его слова приводит РИА Новости.

«ЕС нужно слепить символ своего сопротивления новой администрации США, и чтобы этого символа не было жаль. Зеленский — идеальный кандидат, крови не боится, народ не жалеет», — сказал депутат.

По мнению Белика, сейчас украинский лидер находится в эйфории от поддержки со стороны лидеров Европы. Такое развитие событий не дает ему трезво взглянуть на происходящее вокруг и понять, что его просто натравливают против США, указал парламентарий.

2 марта в Лондоне прошел саммит лидеров ряда стран ЕС, на котором обсуждалась Украина и безопасность континента. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обнял президента Владимира Зеленского и пожал ему руку, когда украинский лидер прибыл в Великобританию.

На мероприятии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, шведский, норвежский и чешский премьер-министры Ульф Кристерссон, Йонас Гар Стёре, Петр Фиала. В кабмине Британии уверены, что переговоры о мире стоит вернуть «в нужное русло».

Ранее в Совфеде оценили прошедший саммит стран Европы по конфликту на Украине.