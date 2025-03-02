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Уолтц заявил, что Украина может пойти на территориальные уступки

Уолтц: Украина может пойти на территориальные уступки за гарантии безопасности
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Reuters

Украина может пойти на территориальные уступки в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта. Об этом в интервью телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Это явно будет какая-то форма территориальных уступок за гарантии безопасности. Это обсуждалось в предыдущих раундах», — сказал Уолтц.

По его словам, гарантии безопасности для украинского государства должны быть постоянными, а не временными. Помощник американского лидера отметил, что Европа должна возглавить их.

Он также заявил о неготовности Киева к конкретным предложениям.

2 марта госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сказал, что Вашингтон много раз объяснял Киеву, что вопрос достижения мира на Украине важнее, чем гарантии безопасности для нее.

28 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что намерен предложить коллегам по Евросоюзу рассмотреть вариант строительства складов с оружием по всему континенту в качестве гарантии безопасности для Украины. По его словам, такая мера станет одним из способов недопущения возобновления конфликта на территории республики.

Ранее глава МИД Украины рассказал, что должны включать гарантии безопасности для страны.

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