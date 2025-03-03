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В Кремле отказались комментировать сообщение о переговорах по «Северному потоку»

Песков не стал комментировать сообщение о переговорах по «Северному потоку – 2»
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Jens Büttner/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о переговорах по возобновлению работы газопровода «Северный поток – 2».

«По-моему, тот, кто упоминался в этой публикации, уже опроверг это, и американцы это опровергли. Сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Поэтому здесь не вижу смысла что-то комментировать», — сказал Песков журналистам.

2 марта британская газета Financial Times писала, что Маттиас Варниг, «близкий друг» президента Владимира Путина, разрабатывает проект по перезапуску трубопровода. По данным FT, план включает в себя работу с командой новой администрации США через американских бизнесменов в рамках закулисных усилий по содействию прекращению конфликта на Украине.

В тот же день немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что спецпредставитель президента США Ричард Гренелл совершил ряд неофициальных визитов в Швейцарию для переговоров о возобновлении эксплуатации «Северного потока».

Ранее Песков заявил, что у него нет данных о переговорах по «Северному потоку – 2».

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Переговоры о мире на Украине
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