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Песков прокомментировал сведения о подготовке к перезапуску «Северного потока – 2»

FT: Песков заявил, что у него нет данных о переговорах по «Северному потоку – 2»
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о переговорах по возобновлению поставок газа по «Северному потоку – 2». Об этом пишет газета Financial Times.

«Песков заявил, что у него нет информации о каких-либо переговорах по газопроводу», – говорится в сообщении издания.

Отмечается также, что сам Маттиас Варниг, который, по утверждению FT, является «другом» президента РФ Владимира Путина и который якобы причастен к перезапуску «Северного потока – 2», заявил, что «не участвовал ни в каких дискуссиях с американскими политиками или представителями бизнеса».

2 марта британская газета Financial Times писала, что Маттиас Варниг, «близкий друг» президента России Владимира Путина, разрабатывает проект по перезапуску «Северного потока – 2».

По словам источников издания, усилия по заключению сделки были предприняты Маттиасом Варнигом, бывшим сотрудником Штази в Восточной Германии, который до 2023 года руководил материнской компанией Nord Stream, как утверждается, «в интересах газового гиганта «Газпром»».

Как отметили источники FT, план Варнига включал в себя работу с командой новой администрации президента США через американских бизнесменов в рамках закулисных усилий по содействию прекращению конфликта на Украине. Речь также, пишет издание, идет об углублении экономических связей России и США.

Ранее в России оценили слухи о подготовке к перезапуску «Северного потока – 2».

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