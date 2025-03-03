СМИ: спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по «Северному потоку»

Bild: посланник Трампа Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по «Севпотоку»

Специальный представитель президента США Ричард Гренелл совершил ряд неофициальных визитов в Швейцарию для переговоров о возобновлении эксплуатации газопровода «Северный поток». Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, целью конфиденциальных встреч стало обсуждение условий сделки, которая предполагает посредничество американской стороны в поставках российского газа через «Северный поток — 2». Кроме того, рассматривается план модернизации оригинального газопровода «Северный поток» для транспортировки экологически чистого водорода из Финляндии в Германию.

Уточняется, что соглашение не будет напрямую затрагивать администрацию США — к проекту планируется привлечь частных американских инвесторов.

В немецких правительственных кругах, опрошенных Bild, заявили об отсутствии информации о швейцарских переговорах с участием Гренелла. Сам дипломат, занимающий пост спецпосланника Белого дома, отказался комментировать свое возможное участие в этих консультациях.

2 марта британская газета Financial Times писала, что Маттиас Варниг, «близкий друг» президента России Владимира Путина, разрабатывает проект по перезапуску «Северного потока — 2».

По словам источников издания, усилия по заключению сделки были предприняты Маттиасом Варнигом, бывшим сотрудником Штази в Восточной Германии, который до 2023 года руководил материнской компанией Nord Stream, как утверждается, «в интересах газового гиганта «Газпром».

Как отметили источники FT, план Варнига включал в себя работу с командой новой администрации президента США через американских бизнесменов в рамках закулисных усилий по содействию прекращению конфликта на Украине. Речь также, пишет издание, идет об углублении экономических связей России и США.

Ранее Кремль прокомментировал сведения о подготовке к перезапуску «Северного потока — 2».