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Зеленский уклонился от ответа на вопрос об извинениях перед Трампом

Sky News: Зеленский уклонился от ответа на вопрос об отношениях с Трампом
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Evgeniy Maloletka/AP

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он извиняться перед американским лидером Дональдом Трампом после ссоры во время своего последнего визита в Белый дом. Об этом рассказала журналистка Sky News Ялда Хаким, которая говорила с украинским лидером в аэропорту Великобритании.

«В ходе беседы с журналистами он отказался втягиваться в драму, развернувшуюся в Белом доме, и уклонился от вопросов о своих отношениях с президентом США, в том числе о том, собирается ли он извиниться», — заявила она.

По словам журналистки, Зеленский выглядел уверенным и полным надежд. Она отметила, что украинский лидер пытался произвести впечатление сильного и непокорного человека, невзирая на неопределенность относительного будущего его страны.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам, однако подписание договора не состоялось.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. По его словам, вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее в США заявили, что подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась.

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Ссора Трампа и Зеленского
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