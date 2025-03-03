В США заявили, что подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась

Подготовка к будущим переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами. Об этом сообщает телеканал CNN.

Канал отмечает, что произошедшая на прошлой неделе в Белом доме ссора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским могла быть спланирована администрацией президента США, чтобы дискредитировать украинского лидера и отстранить его от дальнейших переговоров.

Трамп и Зеленский публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в нацразведке США раскрыли последствие поведения Зеленского на встрече с Трампом.