Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин рассказал о ступоре Европы

Володин: Европа в ступоре, победа Трампа на выборах в США стала неожиданностью
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

После того как действующий президент США Дональд Трамп победил на выборах, Европа оказалась в ступоре, поскольку не ожидала таких итогов президентской гонки. Об этом написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, европейские лидеры не только верили в победу демократа Джо Байдена, а потом Камалы Харрис, но и делали все для их триумфа.

Володин также напомнил, что руководители европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский публично поддерживали противников Трампа и негативно высказывались в сторону республиканца, хотя в самих Соединенных Штатах неоднократно подчеркивали, что влияние на выборы президента извне недопустимо.

Спикер Госдумы считает, что Трамп воспринимает подобных европейских политиков более чем критично и не собирается ставить себя на одну ступень с ними.

В феврале президент России Владимир Путин отметил сдержанность и «интеллигентное поведение» Трампа в отношении европейских союзников Вашингтона, которые вели себя «хамским образом» во время выборов в США.

Ранее сообщалось, что Трампу представят группу «Европа плюс», которая будет готова защищать сделку по Украине.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами