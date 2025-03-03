Володин рассказал о ступоре Европы

Володин: Европа в ступоре, победа Трампа на выборах в США стала неожиданностью

После того как действующий президент США Дональд Трамп победил на выборах, Европа оказалась в ступоре, поскольку не ожидала таких итогов президентской гонки. Об этом написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, европейские лидеры не только верили в победу демократа Джо Байдена, а потом Камалы Харрис, но и делали все для их триумфа.

Володин также напомнил, что руководители европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский публично поддерживали противников Трампа и негативно высказывались в сторону республиканца, хотя в самих Соединенных Штатах неоднократно подчеркивали, что влияние на выборы президента извне недопустимо.

Спикер Госдумы считает, что Трамп воспринимает подобных европейских политиков более чем критично и не собирается ставить себя на одну ступень с ними.

В феврале президент России Владимир Путин отметил сдержанность и «интеллигентное поведение» Трампа в отношении европейских союзников Вашингтона, которые вели себя «хамским образом» во время выборов в США.

Ранее сообщалось, что Трампу представят группу «Европа плюс», которая будет готова защищать сделку по Украине.