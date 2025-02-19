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Путин удивился «интеллигентному» отношению Трампа к европейским лидерам

Путин удивился сдержанности и интеллигентности Трампа по отношению к лидерам ЕС
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил сдержанность и «интеллигентное поведение» американского лидера Дональда Трампа в отношении европейских союзников Вашингтона, которые вели себя «хамским образом» во время выборов в США. Его слова приводит «Интерфакс».

Российский лидер отметил, что европейские лидеры «фактически напрямую» вмешивались в избирательный процесс США. Дело доходило до оскорблений кандидата, указал Путин.

«Честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента США Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя, прямо скажем, хамским образом. Он еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении», — подчеркнул Путин.

До этого Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп с его характером «довольно быстро наведет порядок» и европейские элиты встанут «у ноги хозяина». По словам российского лидера, представители элиты стран Европы «будут нежно помахивать хвостиком» перед новым президентом США. Им больше нравился Джо Байден, в то время как у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, указал Путин.

Ранее Путин оценил переговоры России и США в Эр-Рияде.

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