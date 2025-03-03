Володин напомнил, что Зеленский выступал против Трампа до выборов в США

Победа действующего президента США Дональда Трампа на выборах была большой неожиданностью для подавляющего большинства руководителей стран Европы, которые делали все для победы демократа Джо Байдена, а в дальнейшем — Камалы Харрис. Об этом написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Teelgram-канале.

Он отметил, что европейские лидеры публично поддерживали Байдена и Харрис, но при этом негативно высказываясь по отношению к Трампу.

«С такими заявлениями выступили многие евролидеры. В группу сторонников входил и Зеленский, который ездил в США и активно выступал против Трампа. Так же как и лидеры прибалтийских государств», — написал Володин.

По мнению парламентария, это было неслучайно. Поддержка конфликта на Украине была выбрана не только как объединяющий фактор для государств Европы, но как и маркер «свой/чужой». Если кто-то помогал Киеву, он подвергался жесточайшей обструкции и гонениям. То же касалось стран, не поддержавших санкции против России, отметил Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что любые СМИ, которые несли альтернативную повестку, закрывались, их обвиняли в пособничестве России.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в нацразведке США раскрыли последствие поведения Зеленского на встрече с Трампом.