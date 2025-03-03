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В нацразведке США раскрыли последствие поведения Зеленского на встрече с Трампом

Глава разведки Габбард: поведение Зеленского раскололо отношения Киева и США
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Brian Snyder/Reuters

Директор нацразведки США Тулси Габбард, комментируя поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом Дональдом Трампом, заявила, что действия украинского лидера привели к огромному расколу в отношениях двух стран. Ее слова приводит телеканал Fox News.

«Я могу вам сказать, что было много разговоров, которые велись через разных представителей как Зеленского, так и президента Трампа, предшествовавших его визиту в Овальный кабинет, и резкая эскалация президента Зеленского оказалась большим сюрпризом», — сказала Габбард.

По ее словам, поведение президента Украины «создало огромный раскол» в отношениях Киева и Вашингтона. Она указала на большое расхождение между позициями двух лидеров по вопросам урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в США рассказали о провале попытки Зеленского выставить себя «крутым парнем».

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