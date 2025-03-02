Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе визита в Вашингтон необходимо было подписать с США соглашение по редкоземельным металлам, но он решил «взорвать» его. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент.

«Все, что нужно было сделать президенту Зеленскому, — войти и подписать это экономическое соглашение и, опять же, не показывать противоречий, никаких противоречий между американским и украинским народами. Но он решил взорвать это», — сказал министр.

Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной было отменено после скандала, который произошел в Белом доме между американским президентом Дональдом Трампом и Зеленским.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами. Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Однако украинский лидер категорически отверг возможность остановки боевых действий до предоставления Киеву гарантий безопасности, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.