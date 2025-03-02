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В Белом доме заявили, что Трамп съел обед Зеленского после ссоры

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп съел обед Зеленского после перепалки
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Brian Snyder/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп съел обед украинского коллеги Владимира Зеленского после перепалки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News, трансляция которого ведется на YouTube.

По ее словам, Трамп решил отменить обед, поскольку чувствовал, что Зеленский не может вести мирные переговоры. Пресс-секретарь отметила, что президент США «в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского».

До этого газета The New York Times писала, что украинский лидер покинул Белый дом после встречи с Трампом, не доев обед. Авторы публикации подчеркнули, что в меню входил жареный цыпленок с розмарином и крем-брюле.

28 февраля Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее в Британии призвали Зеленского вернуться в США и наладить отношения с Трампом.

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Ссора Трампа и Зеленского
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