В Британии призвали Зеленского вернуться в США и наладить отношения с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуться в Белый дом и наладить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Telegraph.

«Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перебранки в Овальном кабинете», — говорится в статье.

По данным издания, после визита украинского лидера в Вашингтон, премьер-министр Британии звонил Трампу в попытке «снизить градус», однако его действия не увенчались успехом.

28 февраля в Белом доме произошел конфликт. Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее в сенате США заявили, что встреча с Зеленским войдет в историю как наихудшая.