Зеленский не доел обед в Белом доме на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, не доев обед. Об этом пишет газета The New York Times.

Переговоры между сторонами не завершились подписанием соглашения. Эмоциональная реакция украинского лидера была обусловлена словами Трампа о том, что Зеленскому «повезет, если он добьется прекращения огня». В ответ на данное высказывание президент Украины заявил, что хочет видеть гарантии.

«Через несколько минут он покинул Белый дом, его обед из жареного цыпленка с розмарином и крем-брюле остался недоеденным, сделка по минеральным ресурсам — неподписанной», — говорится в статье.

До этого Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее Зеленский рассказал о своих чувствах после визита в Вашингтон.