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Трамп выразил гордость Вэнсом после встречи с Зеленским

WSJ: Трамп был впечатлен заявлениями Вэнса на встрече с Зеленским
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IMAGO/Jim LoScalzo / Pool via CN/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп был впечатлен репликами своего вице-президента Джей Ди Вэнса на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам чиновников, Трамп не один раз обратил внимание своих подчиненных на то, что его прошлый вице-президент Майк Пенс так бы не поступил. Другие республиканцы также благосклонно отнеслись к поведению Вэнса.

При этом подчиненные вице-президента утверждают, что тот не хотел срывать встречу, но в ходе переговоров ему захотелось поддержать главу американского государства.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее Трампу предрекли «афганский синдром» в случае поражения Украины.

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