Возможное прекращение военной помощи США Украине после скандала в Белом доме между президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стало бы настоящей катастрофой. Об этом The Washington Post заявил неназванный западный дипломат.

Собеседник издания отметил, что теперь после провальных для Украины переговоров в Овальном кабинете «все зависит от европейцев и их союзников».

«Поэтому я очень надеюсь, что они [в Европе] действительно проснутся», — добавил дипломат, напомнив, что на следующей неделе европейские страны будут обсуждать поддержку военной промышленности Украины.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с WP также выразил надежду, что Трамп сохранит поддержку его стране, поскольку американский лидер якобы «опасается афганского синдрома». Собеседник издания напомнил о хаотичном выводе армии США из Афганистана в 2021 году, что стало пятном на репутации экс-президента Джо Байдена.

Несколько собеседников издания также предположили, что крах Украины при Трампе обернется аналогичным «темным пятном» и для нынешнего главы Белого дома.

Скандал, о котором идет речь, произошел 28 февраля. Глава Белого дома упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Трамп заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Что касается упомянутого обсуждения европейскими странами поддержки Украины, — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз в рамках саммита может предоставить поддержку Украине в виде финансирования на сотни миллиардов евро. Саммит, как ожидается, состоится 6 марта.

В январе президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обозначил стратегический подход России к решению конфликта на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном. Российский лидер указал на необходимость устранить первопричины кризиса, а целью урегулирования конфликта должен стать «долгосрочный мир».

Ранее в Словакии возразили стратегии Евросоюза «мир посредством силы» по Украине.